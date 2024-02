El presidente Cortizo se expresó acerca del pago de Décimo Tercer Mes

Sin embargo, indicó que la retribución a los empleadores de esta primera partida de 2024 no será depositada correspondiente al salario base de cada funcionario, debido a que esta propuesta no fue incluida en el presupuesto del Estado para este año.

Le podría interesar: Décimo Tercer Mes: Forma de pago actual es inconstitucional

"Eso (pago del Décimo Tercer Mes) tendría que evaluarlo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) porque no creo que esa partida este en el presupuesto del 2024 (...) Yo estoy casi seguro, por no decir 100%, de que ese recurso no fue incluido en el presupuesto que se aprobó en la Asamblea para el 2024.

De acuerdo con lo estipulado en la Ley 52, que instruye el pago del décimo a servidores públicos y que data de hace más de 50 años, esta bonificación se calcula según el tope salarial de B/. 550.00.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1758569175654490207&partner=&hide_thread=false Trabajadores el sector público se mantienen a la expectativa de que se haga cumplir el fallo de la Corte que obliga a calcular el pago del décimo tercer mes de los funcionarios según su salario real, y no según el tope máximo salarial de B/.550.00, como se hace actualmente.



El… pic.twitter.com/iP3MaMbSw2 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 16, 2024

¿Cuándo se pagará el Décimo Tercer Mes?

El Décimo Tercer Mes se pagará el viernes 23 de febrero a los 275,738 trabajadores de las instituciones pertenecientes al gobierno central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios, por un monto total de B/. 54,180,935.60

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1758541708160008594&partner=&hide_thread=false El próximo viernes 23 de febrero se realizará el pago de la primera partida del décimo tercer mes a los funcionarios.

Serán desembolsados B/.54,180,935.60 a un total de 275,738 servidores públicos.#TReporta pic.twitter.com/1ZZquJA6v5 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 16, 2024

Opinión de la CSJ acerca de la forma actual del pago del Décimo Tercer Mes

El pleno de la CSJ afirmó sobre la forma actual del pago del Décimo Tercer Mes en consideración al fallo y las demandas presentadas que, "los principios de igualdad y no discriminación son las piedras angulares del derecho internacional, y al mismo tiempo, son los derechos humanos más ampliamente reconocidos y establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humano".

Asimismo destaca: "al proclamar la igualdad como un valor superior del ordenamiento, no se limita a consagrarla en el plano del tratamiento jurídico. La igualdad ha sido considerada también en el plano laboral".