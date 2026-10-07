La Chorrera Nacionales -  7 de octubre de 2026 - 17:16

IDAAN suspende operaciones de la potabilizadora Trapichito por alta turbiedad del río Caimito

El IDAAN informó que la potabilizadora Jaime Díaz Quintero, conocida como Trapichito, suspendió operaciones debido a la alta turbiedad del río Caimito.

IDAAN suspende operaciones de la potabilizadora Trapichito.

IDAAN suspende operaciones de la potabilizadora Trapichito.

IDAAN/imagen ilustrativa
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero “Trapichito” suspendió temporalmente sus operaciones debido a los altos niveles de turbiedad registrados en el río Caimito, producto de las recientes lluvias.

La entidad explicó que su personal técnico se mantiene monitoreando las condiciones del río para determinar cuándo será posible reanudar la producción de agua potable.

¿Cuándo retomará operaciones la potabilizadora Trapichito?

De acuerdo con el IDAAN, las operaciones serán restablecidas una vez que los niveles de turbiedad del río Caimito permitan nuevamente el proceso de potabilización.

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