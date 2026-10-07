IDAAN suspende operaciones de la potabilizadora Trapichito por alta turbiedad del río Caimito

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que la planta potabilizadora Jaime Díaz Quintero “Trapichito” suspendió temporalmente sus operaciones debido a los altos niveles de turbiedad registrados en el río Caimito, producto de las recientes lluvias.
¿Cuándo retomará operaciones la potabilizadora Trapichito?
De acuerdo con el IDAAN, las operaciones serán restablecidas una vez que los niveles de turbiedad del río Caimito permitan nuevamente el proceso de potabilización.