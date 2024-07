José Raúl Mulino y Gustavo Petro abordan la crisis migratoria en la frontera

Mulino expresó a Petro su deseo de mantener una relación cercana con Colombia, destacando la importancia de la integración entre los países vecinos. "Mis dos países vecinos son vitales, no importa lo que pase. No hay problema que una buena amistad no pueda resolver.

Petro muestra interés en proyecto de interconexión a José Raúl Mulino

Petro, por su parte, mostró interés en reactivar el proyecto de interconexión eléctrica con Panamá, mencionando que algunos de los obstáculos que paralizaron el proyecto, como el paso por las comunidades originarias, han

Además, ambos líderes discutieron la migración ilegal, principalmente de venezolanos y ecuatorianos, y Petro destacó que frenar la migración venezolana reduciría

En respuesta a estos desafíos, Mulino y Petro acordaron programar una reunión bilateral con los pueblos indígenas de ambos países para tratar el tema de la interconexión eléctrica y organizar un encuentro con Estados Unidos para revisar la situación de la migración.

Este encuentro subraya el compromiso de ambos líderes de trabajar juntos para resolver problemas cruciales y fortalecer la cooperación bilateral entre Panamá y Colombia.