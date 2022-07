Meduca pondrá a disposición recursos de aprendizaje ante paro docente

“Nosotros más que tener un plan B, porque nadie ha pensado en un paro, eso no está en el plan, sin embargo, lo más importante es que nosotros posterior a todo lo que generó la pandemia y lo que nos vimos abocados como sistema educativo en el mundo, es que en estos momentos contamos con un ecosistema de recursos que vamos a poner a disposición de los estudiantes, esos que tienen capacidad de tener aprendizajes autónomo desde sus casas con apoyo de los padres, a partir del día lunes”, manifestó Gorday de Villalobos.

Cabe mencionar que entre los recursos de aprendizaje implementados durante la pandemia estuvieron las clases a distancia y virtuales.

La ministra de Educación indicó que la mañana de este viernes se estableció comunicación con los educadores a través de algunos voceros y hay posibilidades de que en las próximas horas o el lunes próximo sea instalada una instancia de diálogo.

Agregó que hay varios padres de familia que se encuentran preocupados por el paro docente y las afectaciones que esto tiene para los estudiantes en medio de un proceso de recuperación.

“Hay un grupo de padres muy preocupados que están generando esta solicitud de poder mantener el diálogo como lo hemos dicho, no significa que el diálogo no se va a dar, pero de lograr esa apertura de las escuelas y retornar a las clases, los papás están muy preocupados, ya vamos a tres semanas del segundo trimestre y la idea es nosotros poder continuar en ese proceso de recuperación que no solo era de semanas, sino que se va a dar a lo largo de este año y sobre todo empezar a identificar esos apoyos puntuales que requieren nuestros estudiantes en las asignaturas fundamentales”, manifestó.

Reiteró que entre los temas que están exigiendo los docentes se encuentra el congelamiento del precio del combustible, la canasta básica familiar y las mejoras educativas.

“Los temas puntuales que han exigido en el pliego de peticiones que recibimos el día miércoles estuvieron vinculados con propuestas sobre el congelamiento del combustible, canasta básica, ayer se agregó el tema de medicamentos y después ver algunos temas por mesas independientes, además de sectores gremiales docentes, hay productores, hay grupos pesqueros y hay de busitos colegiales, a los cuales sabemos que también se ha dado una medida de apoyo en medio de todos estos alivios que ha dado el Gobierno a través de los subsidios”, explicó la titular del Meduca.

Cabe mencionar que los dirigentes magisteriales decidieron levantarse el jueves de la mesa de diálogo instalada en Veraguas y anunciaron un paro indefinido, al considerar que la comisión gubernamental que viajó a la provincia no presentó respuestas concretas a las solicitudes planteadas.

Ante esto, la ministra indicó que la mesa de diálogo sigue abierta y que el grupo que se levantó de la mesa de diálogo, representado por la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), no presentó ningúna propuesta luego de que se les brindara un informe técnico sobre situaciones como el alza del combustible en Panamá, la canasta básica y el avance en la solución de los problemas que enfrenta actualmente los planteles y el sistema educativo.