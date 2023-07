Por cobro irregular de PASE-U, el IFARHU y AIG crearán tercer nivel de seguridad

Joannes López, director de tecnología de la institución explica que este método se esta desarrollando en la AIG para que se valide y así solamente el acudiente pueda hacer el acto de compra en el comercio. Los tres pasos podrían ser para utilizar la beca digital:

El documento cédula del estudiante donde esta el beneficio depositado

Ahora que solamente el acudiente pueda ser el acto de compra

El número PIN

"Por lo tanto, el representante legal va a tener que presentar su cédula en el momento de hacer la compra; no es solamente algo que se tiene si no que también es algo que se conoce que es el número PIN, sin estos tres elementos no se puede hacer el acto de compra", afirma el director de tecnología del IFARHU.

IFARHU denuncia cobro irregular del PASE-U

Las medidas de seguridad a tomar se dan luego que el IFARHU informara que ha interpuesto las denuncias respectivas ante el Ministerio Público para que se investigue el reclamo de beneficiarios del Pase-U, cuyos pagos han sido acreditados a terceros.

Trasciende que existen más denuncias utilizando el mismo modus operandi, es decir: cambian el número PIN para hacer el cambio del beneficio. "Para mí es una red que trabaja juntamente con alguna persona dentro del sistema", asegura la madre afectada.

Joannes López, director de tecnología del IFARHU explica que han puesto las denuncias ante el Ministerio Público, para que se deslinde responsabilidades lo más pronto posible y que "nosotros como IFARHU pueda resarcirle ese beneficio a los afectados".

En su momento, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), recomendó a los padres de familia afectados a presentar ante el Ministerio Público la denuncia en caso de ser victima y ante todo salvaguardar datos de usuario, contraseña, número PIN y cédula juvenil.