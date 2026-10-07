Tras llenar el tanque conductor huyó de una estación de combustible y terminó aprehendido

La Policía Nacional aprehendió al conductor de un vehículo luego de que presuntamente se retirara de una estación de combustible sin realizar el pago correspondiente, en el sector de Monte Rico, Panamá Oeste. Durante el incidente se reportaron daños a la propiedad privada y una trabajadora resultó lesionada.
¿Qué ocurrió en la estación de combustible de Monte Rico?
Según informó la Policía Nacional, el conductor abasteció su vehículo de combustible y posteriormente huyó del establecimiento.
La Policía indicó que durante el hecho también se produjeron daños a la propiedad privada.
Policía aprehende al conductor
Tras lo ocurrido, unidades de la Policía Nacional lograron aprehender al conductor.
La información suministrada no precisa el monto del combustible, la magnitud de los daños ocasionados ni la condición médica de la trabajadora que resultó lesionada.