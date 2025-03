¡Confirmado! Messi no jugará con Argentina ante Uruguay y Brasil

Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 21 de marzo en el Estadio Centenario y a Brasil el martes 25 en el Estadio Monumental, encuentros en los que no podrá contar con su capitán y principal referente.

Messi se pronuncia tras su lesión y confirma su ausencia ante Uruguay y Brasil

A través de sus redes sociales, Lionel Messi confirmó que no podrá disputar los próximos encuentros de la selección argentina ante Uruguay y Brasil por la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial 2026.

"Una lástima perderme estos dos partidos tan especiales con la Selección contra Uruguay y Brasil. Como siempre quería estar, pero en el último momento una lesión no muy importante que me obliga a parar por un tiempo antes de volver a jugar, me dejó afuera", escribió el capitán argentino.

A pesar de la situación, Messi aseguró que seguirá apoyando a su equipo desde la distancia. "Desde acá voy a estar alentando y acompañando como un hincha más. ¡Vamos Argentina!", agregó junto a una imagen vistiendo la camiseta albiceleste.