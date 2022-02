Le dicen a Sandra Sandoval que tiene una "cara mentirosa"

"Los niños no mienten", es una típica frase que muchos escuchan. Y quien la vivió en carne propia fue la mismísima "Patrona de La Cumbia", Sandra Sandoval , que se encuentra en Cancún disfrutando de unas vacaciones.

Valentina le decía a su tía que la cara no se parecía (como comúnmente la ven) y que su cabello sí; ella les cuestionó si le faltaba algo en la cara, a lo que Mateo sin dudar dijo que maquillaje; que señaló que si se parecía algo la cara a Sandra Sandoval , pero que el color de cabello no.

Sandra señaló que tenía mucha pereza maquillarse, y que sus sobrinos al verla quedaron extrañados, "hoy tengo la “CARA MENTIROSA” es q me dio mucha pereza maquillarme y me han destruido en 2 segundos . y yo pensando q la estaba botando de espectacular y me ha mata'o valentina y mateo", publicó Sandra Sandoval junto con las reacciones de los chicos.