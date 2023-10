Vico C estrena "Sábado 14" con una inesperada participación de Bad Bunny

No por gusto se le atribuye el título del Filósofo del Rap porque todo lo que hace es incomparable, sus rimas nadie las puede superar si acaso podría tener un man to man junto a Residente, quien precisamente tuvo su aparición en este nuevo video de Vico C .

Pero la aparición de estos dos colegas en el video de Vico C fue solo de manera digital, como si fueran parte de la historia que estaba contando Vico C.

Sábado 14 es la continuación de su otra joya musical que estrenó hace 29 años llamada "Viernes 13".

"Sabado 14 es el nuevo día de mi perse, Porque este Jason me enseñó que cuando llega viernes 13, No vale la pena amanecerse, repítela", dice parte del coro. "Sabado 14 es el nuevo día de mi perse, Porque este Jason me enseñó que cuando llega viernes 13, No vale la pena amanecerse, repítela", dice parte del coro.

Una vez más y con mucha fuerza, Vico C reafirma que es el papá de los pollitos y prometió que sacará la continuación de esta historia, "será domingo 15, pero les promete será antes de mi funeral", expresó.