28 Jul 2020

El director de la Caja de Seguro Social (CSS) de Panamá, Enrique Lau, dio a conocer este martes que mediante negociaciones que mantienen con la empresa española FCC con relación a la disputa legal que mantienen por la construcción de la Ciudad de la Salud, han logrado algunos acuerdos que actualmente están en vías de documentación.

Detalló que se procederá a revisar y auditar aquellas obras que el contratista aduce que realizó por instrucciones de administraciones anteriores y si la CSS las encuentra de conformidad las mismas serán aceptadas y se honrará el compromiso adquirido.

Sin embargo, en cuanto al tema del reclamo que mantiene FCC por el pago de más de 60 millones de dólares por retrasos en la construcción de este proyecto, Lau señaló que se acordó con la empresa que el caso vaya a arbitraje.

“En aquellos puntos en el cual no hay acuerdo, como por ejemplo el concepto de permanencia extendida que significa que el contratista tiene la pretensión de que la CSS le pague más de 60 millones de balboas por los cinco años en los que prácticamente no hubo avance y en donde no hay acuerdo, hemos decidido que lo vamos a pasar a arbitraje”, indicó el director de la CSS.

Resaltó que las conversaciones que mantienen con la empresa FCC, tienen como objetivo “lograr una negociación que permita dentro del mejor de los interés nacionales poder utilizar esta infraestructura no solamente para atender los pacientes con COVID-19, sino también para ponerla al servicio de la patria en las enfermedades comunes”.

Cabe mencionar que la Ciudad de la Salud consiste en una obra de más de 554 millones de dólares que fue licitado en el Gobierno del exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014) para ser entregado en julio de 2015, sin embargo, una serie de irregularidades detectadas en el proyecto durante la administración del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) retrasaron su construcción.