Bomberos investigan incendio de vehículo en Altos de San Francisco

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) realizaron una evaluación e iniciaron investigaciones luego de que un vehículo se incendiara en el sector de Altos de San Francisco, en Panamá Oeste.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor logró controlar el fuego utilizando un extintor, lo que evitó que el incidente se propagara y causara mayores daños.

Bomberos investigan incendio de un vehículo en Altos de San Francisco

Unidades del @BCBRP realizan una evaluación e investigaciones luego de que un vehículo se incendió en Altos de San Francisco, en Panamá Oeste.

El conductor controló el fuego con un extintor.



— Telemetro Reporta (@TReporta) January 19, 2026

Tras el reporte, los bomberos acudieron al lugar para verificar que el incendio estuviera completamente extinguido, descartar riesgos adicionales y determinar las posibles causas del siniestro, como parte del protocolo de seguridad.

Las autoridades no reportaron personas heridas y destacaron la rápida reacción del conductor, que permitió contener la situación antes de la llegada de las unidades de emergencia.

Llamado a la prevención

El BCBRP reiteró a los conductores la importancia de mantener extintores en buen estado dentro de los vehículos, así como realizar mantenimientos preventivos, especialmente del sistema eléctrico y del motor, para reducir el riesgo de incendios.