Contraloría suspende temporalmente participación de representantes en juntas directivas

La Contraloría General de la República de Panamá suspendió temporalmente la participación de sus representantes en determinadas juntas directivas, mientras espera un criterio jurídico solicitado a la Procuraduría de la Administración sobre el alcance de las normas vigentes aplicables a funcionarios públicos.

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¿Qué consulta realizó la Contraloría?

La institución informó que solicitó a la Procuraduría de la Administración su criterio jurídico sobre el alcance del marco normativo vigente relacionado con la participación de funcionarios públicos en juntas directivas de entidades gubernamentales, empresas estatales y determinadas sociedades de capital mixto.

La @ContraloriaPma informa que le ha consultado a la Procuraduría de la Administración su criterio jurídico sobre el alcance del marco normativo vigente relacionado con la participación de funcionarios públicos en juntas directivas de entidades gubernamentales, empresas estatales… pic.twitter.com/8XSOyeVI8T — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2026

La Contraloría explicó que funcionarios de la entidad participan actualmente en algunas juntas directivas en representación institucional. Según detalló, estos representantes tienen derecho a voz, pero no a voto.

Contraloría suspende temporalmente la participación

Mientras espera el pronunciamiento de la Procuraduría de la Administración, la Contraloría dispuso suspender temporalmente la participación de sus representantes en estas juntas directivas.

La entidad señaló que la decisión fue adoptada como una medida preventiva dirigida a garantizar “la absoluta transparencia, la seguridad jurídica y el apego al marco legal”.

La suspensión se mantendrá mientras se recibe el criterio jurídico solicitado, de acuerdo con la información divulgada por la institución.