Mundial 2026: Selección de Panamá tendrá su campamento base en Canadá

La Selección de Panamá disputará sus dos primeros partidos del Mundial 2026 en la ciudad de Toronto.

Nottawasaga Training Site

Nottawasaga Training Site, es el campamento base de Panamá para el Mundial 2026. 

Ana Canto

La FIFA informó a la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) la asignación del Nottawasaga Training Site, ubicado en New Tecumseth, Ontario, Canadá, como campamento base de operaciones de la Selección Mayor de Panamá para el Mundial 2026.

Como hotel de concentración del equipo fue seleccionado el Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre.

Panamá disputará sus dos primeros partidos del Grupo L en Toronto: el 17 de junio frente a Ghana y el 23 de junio ante Croacia. Posteriormente, el equipo dirigido por Thomas Christiansen viajará a Nueva York para enfrentar a la selección de Inglaterra el 27 de junio, en el cierre de la fase de grupos.

Para Christian Núñez, director de Selecciones Nacionales, la elección del lugar resulta beneficiosa para el combinado nacional, debido a que dos de sus encuentros se disputarán en territorio canadiense.

“Logísticamente era la mejor opción para Panamá y esa fue la línea que usamos en el sorteo. Al tener dos partidos en Toronto eso nos garantizaba que nuestros movimientos iban a ser mínimos, ya que solamente nos vamos a mover a Nueva York en la primera ronda y eso era lo más importante", enfatizó Martínez.

