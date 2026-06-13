Mundial 2026: Neymar confirma que estará con Brasil en el partido ante Marruecos

La selección de Brasil recibió una noticia alentadora horas antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 . Neymar Jr. confirmó que estará presente en el encuentro frente a Marruecos, correspondiente a la primera jornada del Grupo C.

La presencia del delantero era una de las principales interrogantes entre los aficionados brasileños, quienes aguardaban noticias sobre su estado físico de cara al inicio del torneo.

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Neymar celebra su regreso

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el astro brasileño expresó su emoción por volver a disputar un partido mundialista.

"Gracias, Dios mío... gracias por hacerme vivir esto una vez más", escribió Neymar.

La publicación rápidamente generó reacciones entre seguidores de Brasil y aficionados al fútbol de todo el mundo, quienes esperan verlo nuevamente liderando a la Canarinha en una Copa del Mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/neymarjr/status/2065864020934975599?s=20&partner=&hide_thread=false Obrigado meu DEUS … obrigado por me fazer viver isso mais uma vez pic.twitter.com/4VWJZdxzfw — Neymar Jr (@neymarjr) June 13, 2026

Brasil debuta ante Marruecos

Brasil enfrentará a Marruecos en uno de los partidos más esperados de la jornada de este sábado.

La selección sudamericana buscará comenzar con una victoria su camino en el Mundial 2026 y ratificar su condición de favorita para avanzar a las rondas finales del torneo.

Por su parte, Marruecos intentará dar la sorpresa ante uno de los gigantes históricos del fútbol mundial.

Uno de los grandes atractivos del Mundial

La participación de Neymar representa uno de los principales focos de atención del campeonato.

El atacante llega con la misión de aportar experiencia y liderazgo a una selección brasileña que aspira a conquistar una nueva estrella mundialista y ampliar su legado como la nación más ganadora en la historia de la Copa del Mundo.

La expectativa por el desempeño del delantero es alta, especialmente en un torneo que podría marcar uno de los capítulos más importantes de su carrera internacional.