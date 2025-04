Presidente José Raúl Mulino apuesta por una "asociación" con la Mina Cobre Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , apostó por hacer una "asociación real" con Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), al descartar la firma de otro contrato ley ante una eventual reactivación de una gran mina de cobre inhabilitada por orden judicial en 2023.

"La única ruta que no va a existir es un contrato ley. Lo anunció aquí: no habrá contrato ley minero. Punto. Ese tema va para la Asamblea (Nacional) (pero) para esta Asamblea no va", dijo enfático Mulino la noche del martes durante un acto de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), principal gremio empresarial.