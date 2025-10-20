Detienen a hombre por agredir a su expareja en Ngäbe-Buglé

Un hombre de 34 años fue aprehendido por la Policía Nacional tras ser señalado de agredir físicamente y amenazar con un arma blanca a su expareja en la comunidad de Piedras Grandes, en la comarca Ngäbe-Buglé.

La víctima denunció el hecho a través de un video difundido en redes sociales, donde relató ser víctima de violencia doméstica y que el ataque ocurrió durante el fin de semana, cuando el agresor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Detienen a hombre por agredir y amenazar con arma blanca a su expareja

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980312026791678162&partner=&hide_thread=false Un hombre de 34 años señalado de agredir físicamente y amenazar con un arma blanca a su expareja en la comunidad de Piedras Grandes, Comarca Ngäbe-Buglé, fue aprehendido por la @policiadepanama.



La joven denunció, a través de un vídeo que circula en redes sociales, que es… pic.twitter.com/gCcxkKqDPK — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2025

De acuerdo con el informe policial, el hombre fue trasladado al cuartel de Tolé y posteriormente remitido a las autoridades competentes para dar continuidad al proceso judicial.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer confirmó que la joven fue ubicada y trasladada a un albergue seguro bajo su coordinación, con el fin de garantizar su protección y acompañamiento psicológico.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier tipo de violencia doméstica a través de las líneas de atención habilitadas.