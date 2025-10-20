Detienen a hombre por agredir a su expareja en Ngäbe-Buglé

Un hombre de 34 años fue aprehendido por la Policía Nacional tras ser señalado de agredir físicamente y amenazar con un arma blanca a su expareja en la comunidad de Piedras Grandes, en la comarca Ngäbe-Buglé.
La víctima denunció el hecho a través de un video difundido en redes sociales, donde relató ser víctima de violencia doméstica y que el ataque ocurrió durante el fin de semana, cuando el agresor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.
De acuerdo con el informe policial, el hombre fue trasladado al cuartel de Tolé y posteriormente remitido a las autoridades competentes para dar continuidad al proceso judicial.
Por su parte, el Ministerio de la Mujer confirmó que la joven fue ubicada y trasladada a un albergue seguro bajo su coordinación, con el fin de garantizar su protección y acompañamiento psicológico.
Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier tipo de violencia doméstica a través de las líneas de atención habilitadas.