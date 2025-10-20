Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 13:53

Detienen a hombre por agredir a su expareja en Ngäbe-Buglé

Un hombre fue detenido por agredir y amenazar con arma blanca a su expareja en la comarca Ngäbe-Buglé. La víctima recibe protección del Ministerio de la Mujer.

Detienen a hombre por agredir a su expareja

Detienen a hombre por agredir a su expareja

Ilustrativa Ministerio Público.
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre de 34 años fue aprehendido por la Policía Nacional tras ser señalado de agredir físicamente y amenazar con un arma blanca a su expareja en la comunidad de Piedras Grandes, en la comarca Ngäbe-Buglé.

La víctima denunció el hecho a través de un video difundido en redes sociales, donde relató ser víctima de violencia doméstica y que el ataque ocurrió durante el fin de semana, cuando el agresor presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Detienen a hombre por agredir y amenazar con arma blanca a su expareja

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980312026791678162&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con el informe policial, el hombre fue trasladado al cuartel de Tolé y posteriormente remitido a las autoridades competentes para dar continuidad al proceso judicial.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer confirmó que la joven fue ubicada y trasladada a un albergue seguro bajo su coordinación, con el fin de garantizar su protección y acompañamiento psicológico.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier tipo de violencia doméstica a través de las líneas de atención habilitadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Hombre dispara contra garita de seguridad en la Zona Libre tras el decomiso de cerveza

Lista de agroferias del IMA para este martes 21 de octubre en más de cinco provincias

Este martes 21 de octubre continúa el pago del PASE-U en más provincias

Recomendadas

Más Noticias